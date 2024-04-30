ISW: Війська РФ обирають напрямок майбутнього наступу в Україні

Російські війська мають можливість обирати між кількома тактичними напрямками для майбутніх наступальних дій під Авдіївкою, але залишається незрозумілим, де вони зосередять свої зусилля в найближчому майбутньому.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

За оцінками ISW, стабілізація російських позицій на північний захід від Авдіївки ставить російське командування перед вибором:

або продовжувати просуватися на захід до заявленої оперативної мети в Покровськ; ﻿

﻿ або спробувати просунутися на північ, щоб провести можливі додаткові наступальні операції навколо Часового Яру.

Ключові висновки ISW за 29 квітня