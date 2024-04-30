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ISW: Войска РФ выбирают направление будущего наступления в Украине

ISW: Войска РФ выбирают направление будущего наступления в Украине
Фото: wikimedia.org

Российские войска имеют возможность выбирать между несколькими тактическими направлениями для будущих наступательных действий под Авдеевкой, но остается непонятным, где они сосредоточат свои усилия в ближайшем будущем.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

По оценкам ISW, стабилизация российских позиций к северо-западу от Авдеевки ставит российское командование перед выбором:

  • либо продолжать продвигаться на запад к заявленной оперативной цели в Покровск;
  • либо попытаться продвинуться на север, чтобы провести возможные дополнительные наступательные операции вокруг Часового Яра.

Ключевые выводы ISW за 29 апреля

  • По состоянию на 29 апреля российские войска получили незначительные тактические преимущества к северо-западу и юго-западу от Авдеевки, но за последние сутки не достигли значительных успехов на Авдеевском направлении.
  • Российские войска имеют возможность выбирать между несколькими тактическими направлениями для будущих наступательных действий вблизи Авдеевки, но остается неясным, где они сосредоточат свои усилия в ближайшем будущем.
  • Расследования как украинских информационных агентств, так и российских оппозиционных изданий свидетельствуют о том, что Россия отказывает законным опекунам принудительно депортированных и усыновленных украинских детей в возможности репатриировать этих детей, что еще больше подрывает утверждение Кремля о том, что депортация и усыновление украинских детей является необходимой гуманитарной мерой.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время неожиданного визита в Киев 29 апреля заявил, что западные союзники Украины должны предоставить долгосрочную, предсказуемую военную помощь Украине и дать понять Кремлю, что Россия не может "переждать" западную поддержку Украины.
  • Кремль проводит гибридную кампанию, непосредственно направленную против стран НАТО, в том числе с помощью глушения GPS и саботажа военной логистики на территории стран-членов НАТО.
  • Недавно Telegram временно заблокировал чат-ботов, предназначенных для облегчения передачи сообщений гражданского населения о российской военной деятельности официальным украинским каналам, в том числе некоторым каналам украинских спецслужб.
  • Российские войска недавно осуществили подтвержденные продвижения вблизи Авдеевки и Донецка.
  • Украинские чиновники продолжают сообщать, что российские власти принуждают украинцев на оккупированной территории Украины вступать в ряды российской армии.

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