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Курс валют НБУ на 30 квітня

Курс валют НБУ на 30 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 30 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 29 квітня підвищився на 7 коп. до 39.6688 за 1 долар.

Курс євро зріс на 6 коп. до 42.4972 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 16 коп. до 49.7129 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 8 коп. до 43.4846 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 9.8283 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.668 800 +0.0673
EUR Євро 42.497 200 +0.0563
GBP Фунт стерлінгів 49.712 900 +0.1635
CHF Швейцарський франк 43.484 600 +0.0762
PLN Польський злотий 9.828 300 +0.0102

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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