Курс валют НБУ на 30 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 30 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 29 квітня підвищився на 7 коп. до 39.6688 за 1 долар.

Курс євро зріс на 6 коп. до 42.4972 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 16 коп. до 49.7129 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 8 коп. до 43.4846 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 9.8283 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.668 800 EUR Євро 42.497 200 GBP Фунт стерлінгів 49.712 900 CHF Швейцарський франк 43.484 600 PLN Польський злотий 9.828 300

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.