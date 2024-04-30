Курс валют НБУ на 30 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 30 квітня 2024 року
Курс долара порівняно з 29 квітня підвищився на 7 коп. до 39.6688 за 1 долар.
Курс євро зріс на 6 коп. до 42.4972 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів зріс на 16 коп. до 49.7129 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 8 коп. до 43.4846 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 9.8283 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.668 800
|EUR
|Євро
|42.497 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.712 900
|CHF
|Швейцарський франк
|43.484 600
|PLN
|Польський злотий
|9.828 300
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.