Курс валют НБУ на 30 апреля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 30 апреля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 29 апреля, повысился на 7 коп до 39.6688 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 6 коп до 42.4972 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос на 16 коп до 49.7129 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 8 коп до 43.4846 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 1 коп до 9.8283 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.668800
|EUR
|Евро
|42.497200
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.712900
|CHF
|Швейцарский франк
|43.484600
|PLN
|Польский злотый
|9.828300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.