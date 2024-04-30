Курс валют НБУ на 30 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 30 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 29 апреля, повысился на 7 коп до 39.6688 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 6 коп до 42.4972 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 16 коп до 49.7129 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 8 коп до 43.4846 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 9.8283 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.668 800 EUR Евро 42.497 200 GBP Фунт стерлингов 49.712 900 CHF Швейцарский франк 43.484 600 PLN Польский злотый 9.828 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.