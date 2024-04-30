США вважають, що ордери на арешт ізраїльських посадовців зашкодять перемир'ю – ЗМІ

США та їх союзники стурбовані тим, що Міжнародний кримінальний суд може видати ордери на арешт ізраїльських чиновників саме тоді, коли країна наближається до угоди про припинення вогню з ХАМАС, що потенційно може поставити під загрозу її дію.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

За словами джерел видання, в США побоюються, що Ізраїль може відмовитися від перемир’я, якщо МКС видасть ордери. За словами співрозмовників, країни G7 розпочали тихі дипломатичні зусилля, щоб донести це повідомлення до суду в Гаазі.

"Ми дуже чітко висловилися щодо розслідування МКС — ми його не підтримуємо. Ми не віримо, що вони мають юрисдикцію" , — заявила журналістам у понеділок речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Потенційні ордери на арешт стали серйозною проблемою для Ізраїлю, і країна обговорює це з міжнародними партнерами, сказав один зі співрозмовників видання. За словами іншого, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попросив президента США Джо Байдена про допомогу під час розмови в неділю.

Нагадаємо, вчора, 29 квітня, газета The New York Times повідомила, що ізраїльські офіційні особи дедалі більше вірять, що Міжнародний кримінальний суд готується видати ордери на арешт високопоставлених урядовців за звинуваченнями у конфлікті з ХАМАС, йдеться в тому числі про Нетаньяху. Також суд нібито розглядає ордери на арешт лідерів ХАМАС.