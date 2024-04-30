США считают, что ордера на арест израильских чиновников повредят перемирию – СМИ

США и их союзники озабочены тем, что Международный уголовный суд может выдать ордера на арест израильских чиновников именно тогда, когда страна приближается к соглашению о прекращении огня с ХАМАС, что потенциально может поставить под угрозу его действие.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

По словам источников, в США опасаются, что Израиль может отказаться от перемирия, если МУС выдаст ордера. По словам собеседников, страны G7 приступили к тихим дипломатическим усилиям, чтобы донести это сообщение до суда в Гааге.

"Мы очень четко высказались по поводу расследования МУС — мы его не поддерживаем. Мы не верим, что они имеют юрисдикцию" , — заявила журналистам в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Потенциальные ордера на арест стали серьезной проблемой для Израиля и страна обсуждает это с международными партнерами, сказал один из собеседников издания. По словам другого, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена о помощи во время разговора в воскресенье.

Напомним, вчера, 29 апреля, газета The New York Times сообщила, что израильские официальные лица все больше верят, что Международный уголовный суд готовится выдать ордера на арест высокопоставленных чиновников по обвинениям в конфликте с ХАМАС, речь идет в том числе о Нетаньяху. Также суд якобы рассматривает ордера на арест лидеров ХАМАС.