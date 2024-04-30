Росія за добу втратила 1250 військових і 22 танки – Генштаб

Росія в ході війни проти України втратила за минулу добу приблизно 1250 військових, 39 бронемашин, 26 артсистем, 22 танки, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно склали: