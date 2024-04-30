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Росія за добу втратила 1250 військових і 22 танки – Генштаб

Росія за добу втратила 1250 військових і 22 танки – Генштаб
Фото: Facebook

Росія в ході війни проти України втратила за минулу добу приблизно 1250 військових, 39 бронемашин, 26 артсистем, 22 танки, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 468 720 (+1 250) осіб,
  • танків − 7 307 (+22) од,
  • бойових броньованих машин − 14 046 (+39) од,
  • артилерійських систем − 12 011 (+26) од,
  • РСЗВ − 1 053 (+2) од,
  • засобів ППО − 779 (+1) од,
  • літаків − 348 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 531 (+3) од,
  • крилатих ракет − 2 126 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 16 142 (+33) од,
  • спеціальної техніки − 1 977 (+3) од.

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