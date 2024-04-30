Росія за добу втратила 1250 військових і 22 танки – Генштаб
Росія в ході війни проти України втратила за минулу добу приблизно 1250 військових, 39 бронемашин, 26 артсистем, 22 танки, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 468 720 (+1 250) осіб,
- танків − 7 307 (+22) од,
- бойових броньованих машин − 14 046 (+39) од,
- артилерійських систем − 12 011 (+26) од,
- РСЗВ − 1 053 (+2) од,
- засобів ППО − 779 (+1) од,
- літаків − 348 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 531 (+3) од,
- крилатих ракет − 2 126 (+2) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 142 (+33) од,
- спеціальної техніки − 1 977 (+3) од.