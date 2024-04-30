У Єврокомісії не виключають блокування TikTok на території ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не виключає, що в Європейському союзі може бути введено заборону на TikTok.﻿ Про це повідомляє Politico, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це вона заявила під час дебатів, що відбулися в Маастрихті, в яких брали участь провідні кандидати від партій на виборах 2024 року.

"Вона не виключена" , - сказала фон дер Ляєн, після того як модератор послався на

Вона зазначила, що Єврокомісія була "найпершою установою у світі, яка заборонила TikTok на наших корпоративних телефонах".

"Ми прекрасно знаємо, чим небезпечний TikTok" , - заявила глава Єврокомісії.

TikTok в ЄС

Нещодавно TikTok призупинив виплачувати винагороду користувачам за взаємодію з додатком TikTok Lite, після того, як Єврокомісія почала перевірку цієї функції відповідно до закону про модерування контенту, ухваленого в Євросоюзі.

Крім цього, щодо TikTok ведеться окреме розслідування - також у рамках DSA - у зв'язку з передбачуваною нездатністю захистити неповнолітніх. Згідно з DSA, Єврокомісія в будь-якому разі може розпорядитися про тимчасове припинення роботи сервісу як крайній захід.

Заборона TikTok у США

24 квітня 2024 року доля TikTok у США зависла на волосині: президент Джо Байден підписав закон, що дає китайській компанії ByteDance, яка володіє платформою, 270 днів на те, щоб знайти американського покупця.

В іншому разі, популярний застосунок може бути заборонено на території країни.

Новий закон знаменує собою ескалацію напруженості між США і Китаєм з приводу збору і використання даних користувачів. Американська влада вже давно висловлює стурбованість тим, що особиста інформація американських користувачів на TikTok може бути доступна китайському уряду.