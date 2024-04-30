В Еврокомиссии не исключают блокировки TikTok на территории ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключает, что в Европейском союзе может быть введен запрет на TikTok.﻿ Об этом сообщает Politico, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом она заявила во время дебатов, состоявшихся в Маастрихте, в которых участвовали ведущие кандидаты от партий на выборах 2024 года.

"Он не исключен" , - сказала фон дер Ляйен, после того как модератор сослался на Соединенные Штаты, где TikTok находится под национальным запретом, если не будет продан его владельцем, компанией ByteDance.

Она отметила, что Еврокомиссия была "самым первым учреждением в мире, запретившим TikTok на наших корпоративных телефонах".

"Мы прекрасно знаем, чем опасен TikTok" , - заявила глава Еврокомиссии.

TikTok в ЕС

Недавно TikTok приостановил выплачивать вознаграждение пользователей за взаимодействие с приложением TikTok Lite, после того как Еврокомиссия начала проверку этой функции в соответствии с законом о модерировании контента, принятым в Евросоюзе.

Помимо этого в отношении TikTok ведется отдельное расследование - также в рамках DSA - в связи с предполагаемой неспособностью защитить несовершеннолетних. Согласно DSA, Еврокомиссия в любом случае может распорядиться о временной приостановке работы сервиса в качестве крайней меры.

Запрет TikTok в США

24 апреля 2024 года судьба TikTok в США повисла на волоске: президент Джо Байден подписал закон, дающий китайской компании ByteDance, владеющей платформой, 270 дней на то, чтобы найти американского покупателя.

В противном случае, популярное приложение может быть запрещено на территории страны.

Новый закон знаменует собой эскалацию напряженности между США и Китаем по поводу сбора и использования данных пользователей. Американские власти уже давно выражают озабоченность тем, что личная информация американских пользователей на TikTok может быть доступна китайскому правительству.