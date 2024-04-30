Блінкен: Якщо РФ продемонструє готовність до переговорів, "ми будемо там"

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США підтримають переговори, якщо Росія "продемонструє щире бажання". Також він висловив сподівання, що Україна також долучиться до таких переговорів, повідомляє Голос Америки.

Про це Блінкен заявив у розмові з Борге Бренде, президентом Всесвітнього економічного форуму, на зустрічі міністрів закордонних справ арабських і європейських країн в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Закінчення війни, вважає держсекретар, "здебільшого залежить від Володимира Путіна і того, що він вирішить", взявши до уваги усі фактори.

"Все зазначене є найпотужнішою відповіддю Путіну, тому що це говорить про те, що Україна не тільки виживе, але й зможе процвітати у майбутньому. Тому я сподіваюся, що пан Путін зрозуміє повідомлення і продемонструє готовність вести щирі переговори, відповідно до основних принципів, які є основою міжнародної спільноти, Статуту ООН – суверенітету, територіальної цілісності, незалежності. Якщо вони належним чином підтверджені, має бути рішення" , - вважає Блінкен.