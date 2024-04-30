Блинкен: Если РФ продемонстрирует готовность к переговорам, "мы будем там"
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США поддержат переговоры, если Россия "продемонстрирует искреннее желание". Также он выразил надежду, что Украина также присоединится к подобным переговорам, сообщает Голос Америки.
Об этом Блинкен заявил в беседе с Борге Бренде, президентом Всемирного экономического форума, на встрече министров иностранных дел арабских и европейских стран в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Окончание войны, считает госсекретарь, "в основном зависит от Владимира Путина и того, что он решит", учитывая все факторы.
"Все указанное является самым мощным ответом Путину, потому что это говорит о том, что Украина не только выживет, но и сможет процветать в будущем. Поэтому я надеюсь, что Путин поймет сообщение и продемонстрирует готовность вести искренние переговоры, в соответствии с основными принципами, которые является основой международного сообщества, Устава ООН – суверенитета, территориальной целостности, независимости. Если они должным образом подтверждены, должно быть решение", - считает Блинкен.
"Только что Россия продемонстрирует, что она искренне желает вести переговоры, мы точно будем там. И я верю, что украинцы тоже там будут", - подытожил Блинкен.