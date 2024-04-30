США тимчасово дозволили розрахунки з російськими підсанкційними банками

Мінфін США дозволив здійснювати операції з російськими банками, включаючи ВТБ, "Центробанк", "Сбербанк" та "Альфа-банк" для розрахунків у сфері енергетики. Згідно з ліцензією, виданою американським міністерством, заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року, повідомляє Радіо Свобода.

Серед банків, які отримали тимчасову ліцензію, названо банки "Открытие", "Совкомбанк", Росбанк, ВЕБ.РФ, банк "Зенит" і банк "Санкт-Петербург".

У постанові міністерстві пояснили, що пов'язаними з енергетикою будуть вважатися трансакції, що стосуються видобутку, виробництва, переробки, зрідження, транспортування або купівлі нафти та інших енергоресурсів, включаючи ЗПГ, деревину, вугілля та уран. Ліцензія також дозволяє трансакції з російськими банками, пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією будь-якими способами.

США почали вводити санкції проти російських фінансових інститутів з 2022 року, на початку якого Москва розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну.

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