США временно разрешили расчеты c российскими подсанкционными банками

Минфин США разрешил производить операции с российскими банками, включая ВТБ, "Центробанк", "Сбербанк" и "Альфа-банк", для расчетов в сфере энергетики. Согласно лицензии, выданной американским министерством, запрет на операции снят до 1 ноября 2024 года, сообщает Радио Свобода.

Среди банков, получивших временную лицензию, названы банки "Открытие", "Совкомбанк", "Росбанк", ВЭБ.РФ, банк "Зенит" и банк "Санкт-Петербург".

В постановлении министерстве пояснили, что связанными с энергетикой будут считаться трансакции, имеющие отношение к добыче, производству, переработке, сжижению, транспортировке или покупке нефти и ряда других энергоресурсов, включая СПГ, древесину, уголь и уран. Лицензия также разрешает трансакции с российскими банками, связанные с производством, поставками или обменом энергией любыми способами.

США начали вводить санкции против российских финансовых институтов с 2022 года, в начале которого Москва начала полномасштабное военное вторжение в Украину.

