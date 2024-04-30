Окупанти вдарили авіабомбами по Харкову, двоє загиблих – ОВА (Оновлено)
Удень 30 квітня російські війська вдарили по Харкову керованими авіабомбами (КАБ). Наразі відомо про одного загиблого, інформація про другу жертву не підтвердилася.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти вдарили по Холодногірському та Київському районах Харкова. Влучання по цивільній інфраструктурі. Зафіксовані удари біля паркової зони. Кількість постраждалих уточнюється", – йдеться в повідомленні.
Спершу в ОВА повідомили про одного загиблого. Пізніше. уточнили, що загинуло двоє людей, шестеро – отримали поранення.
Втім згодом голова ОВА Синєгубов повідомив у ефірі телемарафону, що інформація про другого загиблого не підтвердилася. Таким чином, наразі відомо про одного загиблого та шістьох поранених.