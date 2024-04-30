Окупанти вдарили авіабомбами по Харкову, двоє загиблих – ОВА (Оновлено)

Удень 30 квітня російські війська вдарили по Харкову керованими авіабомбами (КАБ). Наразі відомо про одного загиблого, інформація про другу жертву не підтвердилася.

Про це повідомив﻿ голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по Холодногірському та Київському районах Харкова. Влучання по цивільній інфраструктурі. Зафіксовані удари біля паркової зони. Кількість постраждалих уточнюється" , – йдеться в повідомленні.

Спершу в ОВА повідомили про одного загиблого. Пізніше. уточнили﻿, що загинуло двоє людей, шестеро – отримали поранення.

Втім згодом голова ОВА Синєгубов повідомив у ефірі телемарафону, що інформація про другого загиблого не підтвердилася. Таким чином, наразі відомо про одного загиблого та шістьох поранених.