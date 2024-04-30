Оккупанты ударили авиабомбами по Харькову, двое погибших – ОВА (Обновлено)

Днем 30 апреля российские войска ударили по Харькову управляемыми авиабомбами (УАБ). На данный момент известно об одном погибшем, информация о второй жертве не подтвердилась.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили по Холодногорскому и Киевскому районам Харькова. Попадание по гражданской инфраструктуре. Зафиксированы удары возле парковой зоны. Количество пострадавших уточняется" , - говорится в сообщении.

Сначала в ОВА сообщили об одном погибшем. Позже уточнили, что погибли два человека, шестеро получили ранения.

Впрочем, впоследствии председатель ОВА Синегубов сообщил в эфире телемарафона, что информация о втором погибшем не подтвердилась. Таким образом, пока известно об одном погибшем и шестерых раненых.