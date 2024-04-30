У НБУ повідомили, як працюватимуть банки на Великдень та травневі свята

На початку травня в Україні відзначають одразу три свята. Однак через війну додаткових вихідних не буде, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначили в НБУ, в період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю. Зокрема, закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" визначає, що скасовуються святкові й неробочі дні, у тому числі не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

"Отже, 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи" , - йдеться в повідомленні.

Водночас система електронних платежів Національного банку (СЕП) вже понад рік працює в режимі 24/7/365.