В НБУ сообщили, как будут работать банки на Пасху и майские праздники

В начале мая в Украине отмечают сразу три праздника. Однако из-за войны дополнительных выходных не будет, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметили в НБУ, в период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде. В частности, закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" определяет, что отменяются праздничные и нерабочие дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.

"Итак, 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы" , - говорится в сообщении.

В то же время система электронных платежей Национального банка (СЭП) уже больше года работает в режиме 24/7/365.