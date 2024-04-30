Експорт з чорноморських портів сягнув довоєнного рівня – Україна в ООН

Після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи влітку минулого року 1300 суден скористалися тимчасовим морським маршрутом, створеним Україною та міжнародними партнерами. Про це заявив у понеділок постпред України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє Укрінформ.

За словами Кислиці, українська сільгосппродукція доправляється по альтернативному морському коридору до 40 країн.

"Це перевищує обсяг експорту за весь рік функціонування Чорноморської зернової ініціативи" , – сказав він.

Загалом з портів "Південний", "Одеса" та "Чорноморськ" було експортовано 25 млн тонн продукції українських аграріїв, додав він, пояснивши, що експорт з цих портів досягнув довоєнного рівня.

"Ми послідовно працюємо над збільшенням пропускної здатності всіх коридорів" , – зауважив постпред.

Він нагадав, що близько 400 млн людей у світі залежать від українського експорту продовольства.

"Навіть у ці складні часи ми готові відстоювати свою роль гаранта глобальної продовольчої безпеки. Гуманітарна програма "Зерно з України" слугує гідною ілюстрацією цього" , – сказав дипломат.

На сьогодні в рамках цієї ініціативи до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену, Нігерії та Судану було відправлено 8 суден з понад 200 тис. тонн зерна.

Минулого тижня в рамках ініціативи та за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН до Судану відбула чергова партію українського збіжжя, розрахована для надання допомоги 2 млн осіб, зауважив Кислиця.

Він наголосив, що припинення російської окупації та ракетних атак на українські порти й інфраструктуру збільшить постачання продовольства на світовий ринок, що сприятиме посиленню глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, у якій брали участь Україна, Туреччина, ООН та РФ, 17 липня 2023 року. Комплекс відповідних заходів передбачав, зокрема, розблокування Москвою чорноморських портів для експорту українського продовольства.