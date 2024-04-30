Экспорт из черноморских портов достиг довоенного уровня – Украина в ООН

После выхода России по Черноморской зерновой инициативе летом прошлого года 1300 судов воспользовались временным морским маршрутом, созданным Украиной и международными партнерами. Об этом заявил в понедельник постпред Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает Укринформ.

По словам Кислицы, украинская сельхозпродукция доставляется по альтернативному морскому коридору в 40 стран.

"Это превышает объем экспорта за весь год функционирования Черноморской зерновой инициативы" , – сказал он.

В общей сложности из портов "Южный", "Одесса" и "Черноморск" было экспортировано 25 млн тонн продукции украинских аграриев, добавил он, пояснив, что экспорт из этих портов достиг довоенного уровня.

"Мы последовательно работаем над увеличением пропускной способности всех коридоров" , – заметил постпред.

Он напомнил, что около 400 млн. человек в мире зависят от украинского экспорта продовольствия.

"Даже в эти сложные времена мы готовы отстаивать свою роль гаранта глобальной продовольственной безопасности. Гуманитарная программа "Зерно из Украины" служит достойной иллюстрацией этого" , – сказал дипломат.

На сегодняшний день в рамках этой инициативы в Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен, Нигерию и Судан было отправлено 8 судов из более 200 тыс. тонн зерна.

На прошлой неделе в рамках инициативы и при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН в Судане отбыла очередная партия украинского зерна, рассчитанная на оказание помощи 2 млн человек, отметил Кислица.

Он отметил, что прекращение российской оккупации и ракетных атак на украинские порты и инфраструктуру увеличит поставки продовольствия на мировой рынок, что будет способствовать усилению глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, Россия вышла по Черноморской зерновой инициативе, в которой приняли участие Украина, Турция, ООН и РФ, 17 июля 2023 года. Комплекс соответствующих мер предусматривал, в частности, разблокировку Москвой черноморских портов для экспорта украинского продовольствия.