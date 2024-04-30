Власниця Fondy відреагувала на анулювання ліцензії: Вимагаємо від СБУ доказів

Власниця платіжної платформи Fondy Валерія Вагоровська висловила категоричну незгоду з рішенням Національного банку України (НБУ) про анулювання ліцензії на участь у платіжних системах. Вона вважає це рішення несправедливим та необґрунтованим, повідомляє Економічна правда.

"Ми категорично не згодні з рішенням НБУ, вважаємо його несправедливим та необґрунтованим. Звертаємось до СБУ з проханням опублікувати докази того, що дії нашої компанії можуть бути загрозою нацбезпеці. Ми точно знаємо, що таких доказів немає" , - заявила вона.

"На жаль, ми стали об'єктом безпрецедентного тиску на бізнес і нашу репутаці. І ми не маємо іншого вибору, окрім як захищатися всіма доступними законними способами" , - констатувала власниця Fondy.

Нагадаємо, Національний банк скасував реєстрацію участі ТОВ "ФК "Елаєнс" (діє під брендом "Fondy") у платіжних системах через загрозу національній безпеці України.

Раніше про Fondy писали у контексті звинувачень анонімних телеграм-каналів проти сервісy Uklon. Fondy – одна із систем, з якою співпрацює Uklon. У повідомленнях анонімних телеграм-каналів йшлося, що Fondy працювала в РФ, зокрема після 2014 року. У компанії зазначали, що вона діє в рамках законодавства України і не співпрацює з державою-терористом.

Як повідомили виданню співрозмовники в НБУ, під час переліцензування Fondy у 2023 році такі підозри не виникали.