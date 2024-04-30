Владелица Fondy отреагировала на аннулирование лицензии: Требуем от СБУ доказательств

Владелица платежной платформы Fondy Валерия Вагоровская выразила категорическое несогласие с решением Национального банка Украины (НБУ) об аннулировании лицензии на участие в платежных системах. Она считает это решение несправедливым и необоснованным, сообщает Экономическая правда.

"Мы категорически не согласны с решением НБУ, считаем его несправедливым и необоснованным. Обращаемся к СБУ с просьбой опубликовать доказательства того, что действия нашей компании могут быть угрозой нацбезопасности. Мы точно знаем, что таких доказательств нет" , - заявила она.

"К сожалению, мы стали объектом беспрецедентного давления на бизнес и нашу репутацию. И мы не имеем другого выбора, кроме как защищаться всеми доступными законными способами" , - констатировала владелица Fondy.

Напомним, Национальный банк отменил регистрацию участия ООО "ФК "Элаенс" (действует под брендом "Fondy") в платежных системах из-за угрозы национальной безопасности Украины.

Ранее о Fondy писали в контексте обвинений анонимных телеграмм-каналов против сервиса Uklon. Fondy - одна из систем, с которой сотрудничает Uklon. В сообщениях анонимных телеграм-каналов говорилось, что Fondy работала в РФ, в том числе после 2014 года. В компании отмечали, что она действует в рамках законодательства Украины и не сотрудничает с государством-террористом.

Как сообщили изданию собеседники в НБУ, во время перелицензирования Fondy в 2023 году такие подозрения не возникали.