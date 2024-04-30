Споживання електрики продовжує зменшуватися, ввечері зберігається дефіцит

Споживання електроенергії в Україні продовжує знижуватись через потепління. Водночас ввечері в енергосистемі зберігається дефіцит, вдень під час активної роботи сонячних та вітрових електростанцій є профіцит.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

Сьогодні, 30 квітня, станом на 09:30 споживання на 2,5 % нижче, ніж у той самий час вчора 29 квітня.

Вчора добовий максимум споживання був на 2% нижчим, ніж в попередній робочий день 26 квітня.

У компанії зазначають, що сонячна та вітряна погода сприяє активній роботі електростанцій на відновлювальних джерелах енергії, через що в денні години в енергосистемі виникає надлишок. Вчора, 29 квітня, для підтримки збалансованої роботи енергосистеми з 11:30 до 17:30 робота сонячних та вітрових електростанцій обмежувалась.

В ранкові та вечірні години імпорт здійнювався з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 9 154 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 697 МВт.

Протягом доби обмеження споживання діють на Харківщині. На ранок там знеструмлено близько 204 тисячі побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

На ранок знеструмлені 417 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин – у Сумській та Чернігівській областях.