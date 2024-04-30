Потребление электричества продолжает уменьшаться, вечером сохраняется дефицит

Потребление электроэнергии в Украине продолжает снижаться из-за потепления. В то же время вечером в энергосистеме сохраняется дефицит, днем во время активной работы солнечных и ветровых электростанций есть профицит.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Сегодня, 30 апреля, по состоянию на 09:30 потребление на 2,5% ниже, чем в то же время, вчера 29 апреля.

Вчера суточный максимум потребления был на 2% ниже, чем в предыдущий рабочий день 26 апреля.

В компании отмечают, что солнечная и ветреная погода способствует активной работе электростанций на возобновляемых источниках энергии, поэтому в дневные часы в энергосистеме возникает избыток. Вчера, 29 апреля, для поддержки сбалансированной работы энергосистемы с 11.30 до 17.30 работа солнечных и ветровых электростанций ограничивалась.

В утренние и вечерние часы импорт производился из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 9154 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1697 МВт.

В течение суток ограничения потребления действуют в Харьковской области. На утро там обесточено около 204 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление промышленности на Криворожье.

К утру обесточены 417 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам – в Сумской и Черниговской областях.