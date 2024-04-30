Британська розвідка проаналізувала наслідки удару безпілотників по аеродрому на Кубані

У Міноборони Британії вважають, що атака України на російський аеродром "Кущевська" на Кубані змусить Росію розосередити винищувачі та перерозподілити засоби протиповітряної оборони, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у щоденному огляді російсько-української війни.

27 квітня стало відомо, що СБУ з Силами оборони атакували безпілотниками військовий аеродром "Кущевська", а також Ільський та Слов’янський НПЗ в Краснодарському краї Росії.

Як сказано в огляді, на аеродромі "Кущевська" розміщені кілька російських винищувачів, у тому числі Су-34 і Су-35С. Їх щодня використовують для завдання ударів по українських позиціях на фронті, включаючи інтенсивне використання керованих бомб.

Російські винищувачі з "Кущевської" та низки інших авіабаз зазвичай здійснюють від 100 до 150 бойових вильотів на день, значний відсоток із них запускають боєприпаси по всій лінії фронту, підкреслили у МО Британії.

Здатність України заважати російській тактичній авіації, зокрема використанню керованих бомб, є ключовою для ширшої оборони лінії фронту, наголосили британські оглядачі.

Цей успішний удар, ймовірно, змусить Росію розосередити винищувачі, а також перерозподілити засоби протиповітряної оборони для закриття прогалин.