Британская разведка проанализировала последствия удара беспилотников по аэродрому на Кубани

В Минобороны Великобритании считают, что атака Украины на российский аэродром "Кущевская" на Кубани заставит Россию рассредоточить истребители и перераспределить средства противовоздушной обороны, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в ежедневном обзоре российско-украинской войны.

27 апреля стало известно, что СБУ с Силами обороны атаковали беспилотниками военный аэродром "Кущевская", а также Ильский и Славянский НПЗ в Краснодарском крае России.

Как сказано в обзоре, на аэродроме "Кущевская" размещены несколько российских истребителей, в том числе Су-34 и Су-35С. Их ежедневно используют для нанесения ударов по украинским позициям на фронте, включая интенсивное использование планирующих бомб.

Российские истребители с "Кущевской" и ряда других авиабаз обычно совершают от 100 до 150 боевых вылетов в день, значительный процент из них запускают боеприпасы по всей линии фронта, подчеркнули в МО Британии.

Способность Украины мешать российской тактической авиации, в частности использованию планирующих бомб, является ключевой для более широкой обороны линии фронта, отметили британские обозреватели.

Этот успешный удар, вероятно, заставит Россию рассредоточить истребители, а также перераспределить средства противовоздушной обороны для закрытия пробелов.