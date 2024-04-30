Зеленський: Україна зможе вступити в НАТО лише після перемоги

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна не зможе стати членом НАТО до перемоги у війні проти Росії. Про це він сказав під час зустрічі з генсеком Альянсу з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО, повідомляє Європейська правда.

Президент розповідав про часову перспективу членства України у Північноатлантичному Альянсі.

"На мою особисту думку, ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що у час війни нас візьмуть у НАТО. Це для когось ризик з членів НАТО, у когось є просто скепсис через це" , – сказав глава держави у відеоролику, поширеному в його Telegram-каналі.

"Питання про НАТО, це – як правильно сказав генеральний секретар (Столтенберг. – Ред.) – питання більшості. А більшість – це питання політичне. А щоб політично Україну взяли в Альянс, для цього потрібна перемога" , – додав Зеленський.

Коли дійде до членства України в Альянсі, то питання сумісності з НАТО та рівня українських військових, вважає Зеленський, "ніхто не буде підіймати".

Президент вважає, що однією із причин сьогоднішньої війни є те, що Україна не була до цього в Альянсі.