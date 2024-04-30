Україна атакувала аеродром Джанкой ракетами ATACMS – Astra

Сьогодні вночі, 30 квітня, балістичні ракети (ймовірно, MGM-140 ATACMS) знову атакували військовий аеродром "Джанкой" – місце дислокації гелікоптерного полку 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу Росії.

Про це повідомляє﻿ Astra з посиланням на джерела у МНС окупованого Криму.

Внаслідок атаки поранено 5 військовослужбовців. Вночі читачі видання також повідомляли про пожежу на військовому аеродромі в Джанкої. Про численні вибухи мешканці писали й у соціальних мережах.

Також видання повідомляє, що три військові частини ППО атаковані в Криму цієї ночі, поранено військовослужбовців. Після цього глава окупаційної адміністрації Криму Аксьонов попередив, що "після збиття ракет ATACMS розсипалися суббоєприпаси, що не здетонували".

Військові частини ППО МО РФ атаковано ракетами сьогодні вночі в селі Донське Сімферопольського району анексованого Криму, з'ясувало видання. В результаті атаки на території військової частини виникла пожежа, її гасили понад півтори години.

Поранено військовослужбовців РФ, точну кількість поранених невідомо.

Також ракетну атаку зазнали військові об'єкти 31 дивізії ППО МО РФ у Чорноморському та Сакському районах. У Чорноморському районі поранення отримали 4 військовослужбовці МО РФ, повідомили джерела видання в окупаційному МНС.