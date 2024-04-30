Украина атаковала аэродром Джанкой ракетами ATACMS – Astra

Сегодня ночью, 30 апреля, баллистические ракеты (предположительно, MGM-140 ATACMS) вновь атаковали военный аэродром "Джанкой" — место дислокации вертолётного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа России.

Об этом сообщает Astra со ссылкой на источники в МЧС оккупированного Крыма.

В результате атаки ранены 5 военнослужащих. Ночью читатели ASTRA также сообщали о пожаре на военном аэродроме в Джанкое. О многочисленных взрывах жители писали и в социальных сетях.

Также издание сообщает, что три войсковые части ПВО атакованы в Крыму этой ночью, ранены военнослужащие. После этого глава оккупационной администрации Крыма Аксенов предупредил, что "после сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы".

В/ч ПВО ЮВО МО РФ атакована ракетами сегодня ночью в селе Донское Симферопольского района аннексированного Крыма, выяснило издание. В результате атаки на территории войсковой части возник пожар, его тушили более полутора часов.

Ранены военнослужащие РФ, точное количество раненых неизвестно.

Также ракетной атаке подверглись военные объекты 31 дивизии ПВО МО РФ в Черноморском и Сакском районах. В Черноморском районе ранения получили 4 военнослужащих МО РФ, сообщили источники издания в оккупационном МЧС.