Блінкен: РФ сьогодні виробляє зброю швидше, ніж будь-коли в історії

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що за останній рік Росія навчилась виробляти нове озброєння так швидко, як не робила цього ніколи раніше. Про це він сказав у розмові з президентом Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде в Саудівській Аравії, повідомляє Європейська правда.

Держсекретар вів розмову після свого візиту до Китаю, під час якого, за його словами, він обговорював війну в Україні з найвищим китайським керівництвом.

"Якщо ви подивитеся на те, що Росія зробила за останній рік щодо виробництва боєприпасів, ракет, танків і бронетехніки, ви побачите, що вона виробляла їх швидше, ніж будь-коли в сучасній історії, в тому числі під час холодної війни, як Радянський Союз.

Як їй вдалося це зробити? Тому що вона отримує значні обсяги виробництва верстатів, мікроелектроніки, оптики, переважно з Китаю" , – розповів Блінкен.

Він зазначив, що 70% верстатів і 90% мікроелектроніки надходять до Росії з Китаю.

"Тепер це предмети подвійного використання, але ми дуже чітко знаємо, куди їх йде так багато… Це дає змогу Росії продовжувати агресію проти України, отже, вона продовжує війну, якій, як каже Китай, він хотів би покласти край" , – сказав держсекретар.

Підтримка Китаю, за словами Блінкена, дозволяє Росії відновити оборонно-промислову базу, яка, "як глибоко стурбовані країни Європи, буде налаштована проти них після того, як з Україною покінчать".

Справедливо буде сказати, підкреслив Блінкен, що Китай безпосередньо не постачав Росії зброю, ракети та боєприпаси, як це зробили Іран та КНДР.