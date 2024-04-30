Блинкен: РФ сегодня производит оружие быстрее, чем когда-либо в истории

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что за последний год Россия научилась производить новое вооружение так быстро, как не делала этого никогда раньше. Об этом он сказал в разговоре с президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде в Саудовской Аравии, сообщает Европейская правда.

Блинкен вел разговор после своего визита в Китай, во время которого, как рассказал госсекретарь США, он обсуждал войну в Украине с высшим китайским руководством.

"Если вы посмотрите на то, что Россия сделала за последний год в отношении производства боеприпасов, ракет, танков и бронетехники, вы увидите, что она производила их быстрее, чем когда-либо в современной истории, в том числе во время холодной войны, как Советский Союз.

Как ей удалось это сделать? Потому что она получает значительные объемы производства станков, микроэлектроники, оптики, преимущественно из Китая" , – рассказал Блинкен.

Он отметил, что 70% станков и 90% микроэлектроники поступают в Россию из Китая.

"Теперь это предметы двойного использования, но мы очень четко знаем, куда их идет так много... Это позволяет России продолжать агрессию против Украины, следовательно, она продолжает войну, которой, как говорит Китай, он хотел бы положить конец" , – сказал госсекретарь.

Поддержка Китая, по словам Блинкена, позволяет России восстановить оборонно-промышленную базу, которая, "как глубоко обеспокоены страны Европы, будет настроена против них после того, как с Украиной покончат".

Справедливо будет сказать, подчеркнул Блинкен, что Китай непосредственно не поставлял России оружие, ракеты и боеприпасы, как это сделали Иран и КНДР.