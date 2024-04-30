Пов'язане із російськими олігархами підприємство у Латвії отримує фінансування від ЄС – ЗМІ

Підприємство Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca (RER), за яким стоять російські олігархи, наближені до Кремля, отримало з єврофондів 1,25 млн євро, а також претендує на фінансування з європейського Фонду відновлення.﻿ Про це інформує латвійський мовник LSM, повідомляє Укрінформ.

Свою частку мають у RER тісно пов'язані з Кремлем російські олігархи Андрій Бокарєв та Іскандер Махмудов, яких згадують найчастіше. Однак через ланцюжки підприємств співвласниками заводу є також російські бізнесмени Дмитро Комісаров і Кирило Липа. За даними Латвійського TV, цим чотирьом особам спільно належить 72% підприємства: Бокарєву і Махмудову приблизно по 18%, Комісарову – 20%, Липі – 16%.

Своєю чергою, усі четверо пов'язані з "Трансмашхолдингом" – вагонобудівним підприємством з РФ, яке включено до списку санкцій США і яке раніше на сайті RER згадувалося як партнер ризького заводу, для якого виробляються деталі в Ризі.

Кирило Липа як гендиректор "Трансмашхолдингу" ще в серпні минулого року, сидячи за одним столом з Володимиром Путіним, прозвітував про те, як іде бізнес, згадавши, що загалом у «новій ситуації» збитків немає. Він також розповів Путіну, що досі триває співпраця з країнами ЄС, наприклад, з угорським підприємством.

Більше того бізнес близьких до Кремля бізнесменів в юридичній особі RER отримує в Латвії єврофонди, щоб підвищити енергоефективність підприємства та покращити виробництво електрообладнання для поїздів.

У латвійському Центральному агентстві фінансів та договорів (CFLA), яке стежить за проєктами з використанням єврофондів, повідомили, що за одним проєктом компанія отримала виплату у січні 2024 року, за другим - у березні.

Крім того, завод також бере участь у дослідженні, яке співфінансується з Фонду відновлення – це також кошти ЄС. У ньому RER претендує на 156,5 тис. євро. І якщо попередні проєкти розпочалися до того, як РФ розв'язала повномасштабну агресію проти України, то цей – через пів року після початку вторгнення.

Про те, що завод взагалі реалізує проєкти з використанням фондів ЄС, Латвійське TV розповідало ще торік. Проблема в тому, що в жодних латвійських регістрах ніхто з представників РФ не позначений як справжній бенефіціар в RER, оскільки це треба вказувати при більшій частці кожної персони – від 25% акцій і вище.

Водночас Бокарєв та Махмудов включені до санкційного списку США, що впливає на фінансовий сектор далеко за межами Сполучених Штатів. Проте в латвійському списку підприємств, пов'язаних із цими санкціями згаданих власників також немає.

В такій ситуації RER продовжував експортувати свою продукцію до РФ. Частина її поступово стала підпадати під санкції. Наприклад, з цього року до РФ не можна відправляти трансформатори та інші товари. Проте, згідно з експортними даними, продукція RER продовжувала надходити до Росії через Туреччину.