Связанное с российскими олигархами предприятие в Латвии получает финансирование от ЕС – СМИ

Предприятие Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca (RER), за которым стоят российские олигархи, приближенные к Кремлю, получило из еврофондов 1,25 млн евро, а также претендует на финансирование из европейского Фонда восстановления. Об этом информирует латвийский вещатель LSM, сообщает Укринформ.

Свою долю в RER тесно связаны с Кремлем российские олигархи Андрей Бокарев и Искандер Махмудов, которых вспоминают чаще всего. Однако из-за цепочек предприятий совладельцами завода являются также российские бизнесмены Дмитрий Комиссаров и Кирилл Липа. По данным Латвийского TV, этим четырём лицам совместно принадлежит 72% предприятия: Бокареву и Махмудову примерно по 18%, Комиссарову – 20%, Липе – 16%.

В свою очередь, все четверо связаны с "Трансмашхолдингом" – вагоностроительным предприятием из РФ, которое включено в список санкций США и ранее на сайте RER упоминалось как партнер рижского завода, для которого производятся детали в Риге.

Кирилл Липа как гендиректор "Трансмашхолдинга" еще в августе прошлого года, сидя за столом с Владимиром Путиным, отчитался о том, как идет бизнес, вспомнив, что вообще в «новой ситуации» убытков нет. Он также рассказал Путину, что продолжается сотрудничество со странами ЕС, например, с венгерским предприятием.

Более того, бизнес близких к Кремлю бизнесменов в юридическом лице RER получает в Латвии еврофонды, чтобы повысить энергоэффективность предприятия и улучшить производство электрооборудования для поездов.

В латвийском Центральном агентстве финансов и договоров (CFLA), следящем за проектами с использованием еврофондов, сообщили, что по одному проекту компания получила выплату в январе 2024 года, за вторым – в марте.

Кроме того, завод также участвует в исследовании, которое софинансируется из Фонда восстановления – это также средства ЕС. В нем RER претендует на 156,5 тысяч евро. И если предыдущие проекты начались до того, как РФ развязала полномасштабную агрессию против Украины, то этот – через полгода после начала вторжения.

О том, что завод вообще реализует проекты с использованием фондов ЕС, Латвийское ТВ рассказывало еще в прошлом году. Проблема в том, что ни в каких латвийских регистрах никто из представителей РФ не обозначен как настоящий бенефициар в RER, поскольку это нужно указывать при большей доле каждой персоны – от 25% акций и выше.

В то же время Бокарев и Махмудов включены в санкционный список США, влияющий на финансовый сектор далеко за пределами Соединенных Штатов. Однако в латвийском списке предприятий, связанных с этими санкциями упомянутых владельцев тоже нет.

В такой ситуации RER продолжал экспортировать свою продукцию в РФ. Часть ее постепенно стала подпадать под санкции. К примеру, с этого года в РФ нельзя отправлять трансформаторы и другие товары. Однако, согласно экспортным данным, продукция RER продолжала поступать в Россию через Турцию.