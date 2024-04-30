Шольц хоче "наслідків" після скандального мітингу ісламістів у Гамбурзі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мають бути "наслідки" після ісламістського мітингу в Гамбурзі у суботу, який викликав засудження з боку політиків по всій країні, повідомляє Європейська правда.

У суботу понад тисяча осіб взяли участь у демонстрації в Гамбурзі, тримаючи плакати з гаслами на кшталт "Халіфат – це рішення" та закликаючи до запровадження шаріату, що викликало обурення серед політиків ФРН.

Влада заявила, що демонстрацію організували особи, близькі до організації під назвою "Мусульманський інтерактив" – групи, яка, за словами експертів, відкидає демократію та яку національні спецслужби класифікують як екстремістську.

За словами Шольца, з будь-якою ісламістською діяльністю необхідно боротися, використовуючи можливості держави в межах Конституції.

"Я вважаю, що ми повинні також уважно розглянути конкретні наслідки того, що ми там побачили" , – сказав він, додавши, що за злочинні дії потрібно притягати до відповідальності.

Ще у неділю міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер пообіцяла вжити "жорстких заходів проти пропаганди ісламістського терору та ненависті до євреїв".