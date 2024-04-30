Шольц хочет "последствий" после скандального митинга исламистов в Гамбурге
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что должны быть "последствия" после исламистского митинга в Гамбурге в субботу, который вызвал осуждение со стороны политиков по всей стране, сообщает Европейская правда.
В субботу более тысячи человек приняли участие в демонстрации в Гамбурге, держа плакаты с лозунгами вроде "Халифат – это решение" и призывая к введению шариата, что вызвало возмущение среди политиков ФРГ.
Власти заявили, что демонстрацию организовали лица, близкие к организации под названием "Мусульманский интерактив" – группе, которая, по словам экспертов, отвергает демократию и которую национальные спецслужбы классифицируют как экстремистскую.
По словам Шольца, с любой исламистской деятельностью необходимо бороться, используя возможности государства в рамках Конституции.
"Я считаю, что мы должны также внимательно рассмотреть конкретные последствия того, что мы там увидели", – сказал он, добавив, что за преступные действия нужно привлекать к ответственности.
Еще в воскресенье министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер пообещала принять "жесткие меры против пропаганды исламистского террора и ненависти к евреям".
"Если вы хотите халифат, в Германии вы оказались не в том месте", – подчеркнула она.