Шольц хочет "последствий" после скандального митинга исламистов в Гамбурге

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что должны быть "последствия" после исламистского митинга в Гамбурге в субботу, который вызвал осуждение со стороны политиков по всей стране, сообщает Европейская правда.

В субботу более тысячи человек приняли участие в демонстрации в Гамбурге, держа плакаты с лозунгами вроде "Халифат – это решение" и призывая к введению шариата, что вызвало возмущение среди политиков ФРГ.

Власти заявили, что демонстрацию организовали лица, близкие к организации под названием "Мусульманский интерактив" – группе, которая, по словам экспертов, отвергает демократию и которую национальные спецслужбы классифицируют как экстремистскую.

По словам Шольца, с любой исламистской деятельностью необходимо бороться, используя возможности государства в рамках Конституции.

"Я считаю, что мы должны также внимательно рассмотреть конкретные последствия того, что мы там увидели" , – сказал он, добавив, что за преступные действия нужно привлекать к ответственности.

Еще в воскресенье министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер пообещала принять "жесткие меры против пропаганды исламистского террора и ненависти к евреям".