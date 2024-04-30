Ремонт "синьої" гілки метро у Києві: почали демонтаж тунелю

На будівельному майданчику між станціями метро "Деміївська" – "Либідська" демонтаж залізобетонних тюбінгів. Роботи проводять цілодобово, щоб встигнути завершити ремонт до кінця літа 2024 року.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Зазначається, що для прискорення виконання робіт, спеціалісти провели часткове розкриття тунелю, а саме влаштували технологічний отвір для транспортування назовні демонтованого колійного бетону і подання необхідних матеріалів.

"Відновлювальні роботи на будівельному майданчику проходять у цілодобовому режимі. Зокрема наразі здійснюють розробку котловану з кріпленням третього ярусу, очищення залізобетонних поверхонь та видалення демонтованого бетону. Крім того, проводять хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву, підготовку поверхні тунелю для додаткового підсилення" , – йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначають, що причиною аварії на "синій гілці" є помилкові та неякісні проєктні рішення під час будівництва.

Роботи на будівельному майданчику проходять цілодобово і без вихідних. "Фахівці докладають максимум зусиль, аби відновити рух поїздів "синьою" лінією метро до кінця літа 2024 року", – йдеться в повідомленні.