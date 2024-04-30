Ремонт "синей" ветки метро в Киеве: начали демонтаж тоннеля

На строительной площадке между станциями метро "Демеевская" – "Лыбидская" демонтаж железобетонных тюбингов. Работы производятся круглосуточно, чтобы успеть завершить ремонт до конца лета 2024 года.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Отмечается, что для ускорения выполнения работ специалисты провели частичное раскрытие тоннеля, а именно устроили технологическое отверстие для транспортировки наружу демонтированного путевого бетона и представления необходимых материалов.

"Восстановительные работы на строительной площадке проходят в круглосуточном режиме. В частности, сейчас осуществляют разработку котлована с креплением третьего яруса, очистку железобетонных поверхностей и удаление демонтированного бетона. Кроме того, проводят химическое закрепление грунтов затуннельного массива, подготовку поверхности тоннеля для дополнительного усиления" , – говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что причина аварии на "синей ветке" - ошибочные и некачественные проектные решения во время строительства.

Работы на строительной площадке проходят круглосуточно и без выходных. "Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы возобновить движение поездов по "синей" линии метро до конца лета 2024 года", – говорится в сообщении.