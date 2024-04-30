Латвія анонсувала нову партію військової допомоги для України
Латвія затвердила надання Україні нової партії військової допомоги, до якої увійдуть, зокрема, зенітні гармати близької дальності та безпілотники для спостереження, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомила прем’єрка країни Евіка Сіліня у своєму Twitter (X).
"Уряд щойно затвердив передбачу зенітних гармат NBS (ймовірно, йдеться про NBS MANTIS – Ред.), тактичних безпілотних систем спостереження та іншого важливого обладнання і технічних засобів для Збройних сли України. Це допоможе покращити і протиповітряний захист, і розвідувальні спроможності України", – зазначила Евіка Сіліня.
Вона додала, що Латвія виділяє на підтримку України близько 0,25% свого ВВП на рік.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня до Києва приїздила з візитом нова міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.
Під час нього анонсували надання великого генератора. Також очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".