Латвия анонсировала новую партию военной помощи для Украины

Латвия утвердила предоставление Украине новой партии военной помощи, в которую войдут, в частности, зенитные пушки ближней дальности и беспилотники для наблюдения, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила премьер страны Эвика Силиня в своем Twitter (X).

"Правительство только что утвердило предвидение зенитных пушек NBS (вероятно, речь идет о NBS MANTIS – Ред.), тактических беспилотных систем наблюдения и другого важного оборудования и технических средств для Вооруженных сил Украины. Это поможет улучшить и противовоздушную защиту, и разведывательные способности Украины", – отметила Эвика Силиня.

Она добавила, что Латвия выделяет на поддержку Украины около 0,25% своего ВВП в год.

Напомним, в конце прошлой недели в Киев приезжала с визитом новый министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Во время него анонсировали предоставление большого генератора. Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Латвия будет совместно с Украиной наращивать производство беспилотников в рамках "коалиции дронов".