У "Енергоатомі" спростували інформацію про нештатний випадок на Хмельницькій АЕС
Інформація про нештатну ситуацію на Хмельницькій АЕС та підвищений радіаційний поблизу станції не відповідає дійсності.
Про це повідомляє "Енергоатом".
Повідомлення про позаштатну ситуацію на Хмельницькій АЕС, що спричинила підвищення радіаційного фону у Хмельницькій та Рівненській областях, поширювали сьогодні анонімні Telegram-канали.
"Хмельницька атомна електростанція працює в штатному режимі. Жодних відхилень від нормальної експлуатації атомної станції немає, як і немає жодних "нештатних ситуацій". Радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм", – повідомили у компанії.
Також Хмельницька АЕС повідомила, що радіаційний стан промисловому майданчику станції та у прилеглих регіонах знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень. Зауважень до роботи обладнання немає.