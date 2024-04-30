У "Енергоатомі" спростували інформацію про нештатний випадок на Хмельницькій АЕС

Інформація про нештатну ситуацію на Хмельницькій АЕС та підвищений радіаційний поблизу станції не відповідає дійсності.

Про це повідомляє﻿ "Енергоатом".

Повідомлення про позаштатну ситуацію на Хмельницькій АЕС, що спричинила підвищення радіаційного фону у Хмельницькій та Рівненській областях, поширювали сьогодні анонімні Telegram-канали.

"Хмельницька атомна електростанція працює в штатному режимі. Жодних відхилень від нормальної експлуатації атомної станції немає, як і немає жодних "нештатних ситуацій". Радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм" , – повідомили у компанії.

Також Хмельницька АЕС повідомила﻿, що радіаційний стан промисловому майданчику станції та у прилеглих регіонах знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень. Зауважень до роботи обладнання немає.