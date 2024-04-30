В "Энергоатоме" опровергли информацию о нештатном случае на Хмельницкой АЭС
Информация о нештатной ситуации на Хмельницкой АЭС и повышенном радиационном возле станции не соответствует действительности.
Об этом сообщает "Энергоатом".
Сообщения о внештатной ситуации на Хмельницкой АЭС, вызвавшей повышение радиационного фона в Хмельницкой и Ровенской областях, распространяли сегодня анонимные Telegram-каналы.
"Хмельницкая атомная электростанция работает в штатном режиме. Никаких отклонений от нормальной эксплуатации атомной станции нет, как и нет никаких "нештатных ситуаций". Радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм", – сообщили в компании.
Также Хмельницкая АЭС сообщила, что радиационное состояние промышленной площадки станции и в близлежащих регионах находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественные фоновые значения. Замечаний к работе оборудования нет.