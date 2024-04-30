ВАКС змінив запобіжний захід для екс-нардепа та забудовника Микитася

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід для екснардепа і забудовника Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії та Міноборони на мільйони гривень, з домашнього арешту на заставу у розмірі 908 тисяч гривень, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання прокурора САП, змінивши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді застави. Розмір застави - 908 тис 400 грн.

Також на Микитася покладаються обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Термін дії ухвали щодо покладених на нього обов'язків становить 2 місяці.

Журналіст Олег Новіков додав, що про зміну запобіжного заходу просив прокурор САП, оскільки раніше Микитась був під домашнім арештом, під яким підозрюваного можна тримати максимум пів року.

Новіков зазначив, зо прокурор просив більшу заставу, ніж призначив слідчий суддя ВАКС. Прокурор САП подав апеляцію на це рішення.

Нагадаємо:

ВАКС відправив Микитася під домашній арешт у листопаді 2023 року.

У 2019 році НАБУ оголосило про підозру Микитасю в заволодінні майном Національної гвардії на суму понад 81 млн грн.

У 2020 році Микитасю повідомили про підозру в замовленні викрадення юриста в Києві.

Також у 2020 році НАБУ повідомило Микитасю про підозру за фактом того, що у 2017 році підрозділ НАЕК "Енергоатом" уклав договір на 929 млн грн із підконтрольною йому компанією, за що посадовець держпідприємства отримав квартири.

У 2022 році Микитасю повідомили про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (22 млн євро за можливість будувати метро в місті Дніпро).

25 жовтня 2023 року Микитасю оголосили про підозру у заволодінні 307 мільйонів грн Міноборони при будівництві складів у 2018 році.