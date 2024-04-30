ВАКС изменил меру пресечения для экс-нардепа и застройщика Микитася

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для экс-нардепа и застройщика Максима Микитася, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии и Минобороны на миллионы гривен, с домашнего ареста на залог в размере 908 тысяч гривен, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП, изменив меру пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде залога. Размер залога - 908 тыс 400 грн.

Также на Микитася возлагаются обязанности:

прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и суду;

сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Срок действия постановления относительно возложенных на него обязанностей составляет 2 месяца.

Журналист Олег Новиков добавил, что об изменении меры пресечения просил прокурор САП, поскольку ранее Микитась был под домашним арестом, под которым подозреваемого можно держать максимум полгода.

Новиков отметил, что прокурор просил больший залог, чем назначил следственный судья ВАКС. Прокурор САП подал апелляцию на это решение.

Напомним:

ВАКС отправил Микитася под домашний арест в ноябре 2023 года.

В 2019 году НАБУ объявило о подозрении Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн.

В 2020 году Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве.

Также в 2020 году НАБУ сообщило Микитасю о подозрении по факту того, что в 2017 году подразделение НАЭК "Энергоатом" заключило договор на 929 млн грн с подконтрольной ему компанией, за что чиновник госпредприятия получил квартиры.

В 2022 году Микитасю сообщили о подозрении в предложении предоставления неправомерной выгоды в особо крупном размере (22 млн евро за возможность строить метро в городе Днепр).

25 октября 2023 года Микитасю объявили о подозрении в завладении 307 миллионов грн Минобороны при строительстве складов в 2018 году.