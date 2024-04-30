У поліції розповіли, чи затримуватимуть порушників комендантської години на Великдень

На Великдень, як і в інші дні, в Україні діятиме комендантська година. Поліція слідкуватиме за дотриманням правил та проводити профілактичні бесіди з порушниками, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максима Ахрамєєва в ефірі телемарафону

"Нічого не змінюється. У нас діє воєнний стан. Будемо перевіряти. Звісно, десь будемо ставитися з порозумінням, буде роз'яснювати, проводити профілактичні бесіди" , - сказав Ахрамєєв.

При цьому він зазначив, що сподівається на свідомість громадян, щоб вони "не створювали додаткову роботу для поліції".

Великдень в Україні

В Україні цього року Великдень відзначатимуть 5 травня. Однак через війну в Україні діятимуть деякі обмеження, зокрема вони стосуються комендантської години.

До того ж у Центрі протидії дезінформації попередили українців про те, що Росія може готувати ракетні провокації під час Великодніх свят.