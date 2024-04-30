В полиции рассказали, будут ли задерживать нарушителей комендантского часа на Пасху

На Пасху, как и в другие дни, в Украине будет действовать комендантский час. Полиция будет следить за соблюдением правил и проводить профилактические беседы с нарушителями, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максима Ахрамеева в эфире телемарафона.

"Ничего не меняется. У нас действует военное положение. Будем проверять. Конечно, где-то будем относиться с пониманием, будет разъяснять, проводить профилактические беседы" , - сказал Ахрамеев.

При этом он отметил, что надеется на сознательность граждан, чтобы они "не создавали дополнительную работу для полиции".

Пасха в Украине

В Украине в этом году Пасху отметят 5 мая. Однако из-за войны в Украине будут действовать некоторые ограничения, в частности они касаются комендантского часа.

К тому же, в Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев о том, что Россия может готовить ракетные провокации во время Пасхальных праздников.