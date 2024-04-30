Зеленський провів низку нарад на військову тематику

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 30 квітня провів низку нарад на військову тематику, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського на сайті ОП.

"Сьогодні було протягом дня багато нарад саме на військову тематику – щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта і наших дій – і для того, щоб зірвати російські задуми, і для того, щоб досягти наших завдань. Була доповідь Головкома Олександра Сирського, ще окремо обговорили з міністром оборони Рустемом Умєровим постачання зброї і комунікацію з партнерами".

Зеленський зазначив, що Україні потрібне суттєве прискорення постачання, а на фронті мають домінувати не російські авіабомби і штурмові дії, а українська ініціатива.

"Дуже розраховуємо на оперативність постачання від Сполучених Штатів – це постачання, яке має відчуватись у знищеній логістиці окупанта, у їхньому страху базуватися будь-де на окупованій території, а також у нашій силі – у силі, що має показати себе і на Покровському напрямку, і Курахівському, Сіверському, Лиманському, Купʼянському… На півдні держави. Всюди, де Росія тисне й де ми її маємо витиснути. І також усюди, де можуть бути нові ударні загрози".

Також президент повідомив про доповідь Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. З ним обговорили й деталі щодо постачання зброї. Зеленський також подякував Прем’єр-міністру Чехії за пришвидшення реалізації артилерійської ініціативи.