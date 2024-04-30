Зеленский провел ряд совещаний по военной тематике
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 30 апреля провел ряд совещаний по военной тематике, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит обращение Зеленского на сайте ОП.
"Сегодня было в течение дня много совещаний именно на военную тематику – по ситуации на фронте, наступательным действиям оккупанта и наших действий – и для того, чтобы сорвать российские замыслы, и для того, чтобы достичь наших задач. Был доклад Главкома Александра Сырского , еще раздельно обсудили с министром обороны Рустемом Умеровым поставки оружия и коммуникацию с партнерами".
Зеленский отметил, что Украине необходимо существенное ускорение поставок, а на фронте должны доминировать не российские авиабомбы и штурмовые действия, а украинская инициатива.
"Очень рассчитываем на оперативность поставок от Соединенных Штатов - это поставки, которые должны ощущаться в уничтоженной логистике оккупанта, в их страхе базироваться где угодно на оккупированной территории, а также в нашей силе - в силе, которая должна показать себя и на Покровском направлении, и Кураховском, Северском, Лиманском, Купянском… Везде, где Россия давит и где мы ее должны вытеснить".
Также президент сообщил о докладе Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. С ним обсудили и детали по поставкам оружия. Зеленский также поблагодарил Премьер-министра Чехии за ускорение реализации артиллерийской инициативы.