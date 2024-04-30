У G7 домовилися про зменшення залежності від російської атомної енергетики

Міністри енергетики країн G7 домовились взяти на себе зобовʼязання щодо зменшення залежності від товарів з Росії для потреб їхньої атомної енергетики, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у комюніке за підсумками зустрічі в Турині.

Зазначається, що лідерів G7 зобовʼязуються зменшити залежність від цивільних товарів, пов'язаних з ядерною галуззю РФ, включаючи сприяння диверсифікованому ланцюгу постачання палива, вільному від російського впливу.

Також у G7 повідомили, що надаватимуть допомогу країнам, які прагнуть диверсифікувати свої поставки.

"Ми відзначаємо постійні зусилля країн, які експлуатують реактори російського дизайну, щодо досягнення прогресу в забезпеченні альтернативних контрактів на постачання ядерного палива та зменшення залежності від запасних частин, компонентів та послуг" , – йдеться в комюніке.

Крім того, міністри взяли на себе зобов’язання сприяти термоядерному синтезу як джерелу енергії майбутнього.