В G7 договорились об уменьшении зависимости от российской атомной энергетики

Министры энергетики стран G7 договорились взять на себя обязательства по уменьшению зависимости от товаров из России для нужд их атомной энергетики, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи в Турине.

Отмечается, что лидеры G7 обязуются уменьшить зависимость от гражданских товаров, связанных с ядерной отраслью РФ, включая содействие диверсифицированной цепи поставок топлива, свободной от российского влияния.

Также в G7 сообщили, что будут оказывать помощь странам, которые стремятся диверсифицировать свои поставки.

"Мы отмечаем постоянные усилия стран, эксплуатирующих реакторы российского дизайна, по достижению прогресса в обеспечении альтернативных контрактов на поставку ядерного топлива и уменьшению зависимости от запасных частей, компонентов и услуг" , - говорится в коммюнике.

Кроме того, министры взяли на себя обязательства способствовать термоядерному синтезу как источнику энергии будущего.