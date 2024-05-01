Курс валют НБУ на 1 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 1 травня 2024 року
Курс долара порівняно з 30 квітня знизився до рівня 39.5151 за 1 долар.
Євро подешевшав на 13 коп. до 42.3641 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів впав на 15 коп. до 49.5598 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 18 коп. до 43.3090 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 9.8118 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.515 100
|EUR
|Євро
|42.364 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.559 800
|CHF
|Швейцарський франк
|43,309 000
|PLN
|Польський злотий
|9.811 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.