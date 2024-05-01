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Курс валют НБУ на 1 травня

Курс валют НБУ на 1 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 1 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 30 квітня знизився до рівня 39.5151 за 1 долар.

Євро подешевшав на 13 коп. до 42.3641 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів впав на 15 коп. до 49.5598 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 18 коп. до 43.3090 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 9.8118 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.515 100 --0.1537
EUR Євро 42.364 100 --0.1331
GBP Фунт стерлінгів 49.559 800 --0.1531
CHF Швейцарський франк 43,309 000 --0.1756
PLN Польський злотий 9.811 800 --0.0165

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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