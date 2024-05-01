Курс валют НБУ на 1 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 1 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 30 квітня знизився до рівня 39.5151 за 1 долар.

Євро подешевшав на 13 коп. до 42.3641 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів впав на 15 коп. до 49.5598 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 18 коп. до 43.3090 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 9.8118 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.515 100 EUR Євро 42.364 100 GBP Фунт стерлінгів 49.559 800 CHF Швейцарський франк 43,309 000 PLN Польський злотий 9.811 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.