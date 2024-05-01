Курс валют НБУ на 1 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 1 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 30 апреля, понизился до уровня 39.5151 за 1 доллар.
Евро подешевел на 13 коп до 42.3641 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов упал на 15 коп до 49.5598 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 18 коп до 43.3090 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 2 коп до 9.8118 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.515100
|EUR
|Евро
|42.364100
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.559800
|CHF
|Швейцарский франк
|43.309000
|PLN
|Польский злотый
|9.811800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.