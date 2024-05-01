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Курс валют НБУ на 1 мая

Курс валют НБУ на 1 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 1 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 30 апреля, понизился до уровня 39.5151 за 1 доллар.

Евро подешевел на 13 коп до 42.3641 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 15 коп до 49.5598 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 18 коп до 43.3090 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 9.8118 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.515100 --0.1537
EUR Евро 42.364100 --0.1331
GBP Фунт стерлингов 49.559800 --0.1531
CHF Швейцарский франк 43.309000 --0.1756
PLN Польский злотый 9.811800 --0.0165

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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