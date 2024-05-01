Курс валют НБУ на 1 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 1 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 30 апреля, понизился до уровня 39.5151 за 1 доллар.

Евро подешевел на 13 коп до 42.3641 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 15 коп до 49.5598 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 18 коп до 43.3090 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 9.8118 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.515 100 EUR Евро 42.364 100 GBP Фунт стерлингов 49.559 800 CHF Швейцарский франк 43.309 000 PLN Польский злотый 9.811 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.